¡Guerra CANCELARÍA la F1!

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha emitido un comunicado respecto a las carreras de Fórmula 1 en Oriente Medio tras los recientes ataques con misiles iraníes, donde habría posibles cancelaciones de Grandes Premios.

La tensión internacional se intensifica luego de que Estados Unidos e Israel iniciaran el sábado una campaña de bombardeos contra Irán, lo que llevó a la respuesta iraní con ataques dirigidos a varias bases estadounidenses en países vecinos, incluyendo Baréin.

En Baréin estaba previsto que el fabricante de neumáticos de F1, Pirelli realizara unas pruebas esta pasada semana.

Sin embargo, estos tests se han cancelado por motivos de seguridad. En su comunicado, Pirelli afirmó: "Las jornadas de pruebas de compuestos para condiciones húmedas, programadas para hoy y mañana en el Circuito Internacional de Baréin, se han cancelado debido a la situación internacional en evolución. Todo nuestro personal en Manama se encuentra seguro en sus hoteles, y estamos trabajando para garantizar su protección y gestionar su pronto retorno a Italia y Reino Unido."

Por otra parte, la Fórmula 1 ha querido disipar inquietudes sobre el calendario y aseguró: "Nuestras próximas tres carreras se disputarán en Australia, China y Japón, y aún faltan varias semanas para celebrarlas. Como siempre, seguimos de cerca cada situación y colaboramos con las autoridades correspondientes."

El presidente de la FIA emite un comunicado

El mandatario de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, confirmó que se está evaluando la realización de carreras en Oriente Medio, entre las que se incluyen el Gran Premio de Baréin (12 de abril) y el de Arabia Saudí (19 de abril).

En un comunicado facilitado a GPFans, afirmó: "Como presidente de la FIA, mis pensamientos están con todas las personas afectadas por los recientes hechos en Oriente Medio. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y nos solidarizamos con las familias y comunidades afectadas. En estos momentos de incertidumbre, deseamos que prime la calma, la seguridad y un pronto retorno a la estabilidad. El diálogo y la protección de los civiles deben seguir siendo prioridades."

"Nos mantenemos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores del campeonato, equipos y colaboradores en el terreno, monitoreando los acontecimientos con la responsabilidad que la situación exige. La seguridad y el bienestar serán la base de nuestras decisiones al evaluar los próximos eventos del Campeonato Mundial de Resistencia y de la Fórmula 1 programados en la región. Nuestra organización se cimienta en la unidad y un propósito compartido, un valor que hoy cobra especial relevancia."

