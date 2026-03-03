close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Bottas and Perez in plain t-shirts with orange flame background edited behind

F1 Checo Pérez Hoy: Primera gran victoria con Cadillac; Se adelanta a Fernando Alonso

F1 Checo Pérez Hoy: Primera gran victoria con Cadillac; Se adelanta a Fernando Alonso

Nazario Assad De León
Bottas and Perez in plain t-shirts with orange flame background edited behind

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 2 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Cadillac obtiene su primera gran victoria de la temporada. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1 2026: ¿Qué es el Sistema de Recuperación de Energía y cómo afecta a Cadillac?. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Netflix mostrará una carrera de F1 EN VIVO por primera vez en 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac anuncia el nombre de su auto para el campeonato de F1 para 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4828 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Checo Pérez Hoy: Primera gran victoria con Cadillac; Se adelanta a Fernando Alonso
Formula 1

F1 Checo Pérez Hoy: Primera gran victoria con Cadillac; Se adelanta a Fernando Alonso

  • hace 31 minutos
F1 Hoy: Carlos Sainz ataca a Lewis Hamilton; Franco Colapinto es decepcionado por Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Carlos Sainz ataca a Lewis Hamilton; Franco Colapinto es decepcionado por Alpine

  • hace 43 minutos
F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine reconoce haberlo decepcionado; Destacan su progreso
Alpine

F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine reconoce haberlo decepcionado; Destacan su progreso

  • hace 57 minutos
Antonelli revela la REALIDAD de Mercedes previo al debut de temporada
ANDREA KIMI ANTONELLI

Antonelli revela la REALIDAD de Mercedes previo al debut de temporada

  • 3 hours ago
Hamilton soprende con NUEVOS vídeos para F1 2026
Fórmula 1

Hamilton soprende con NUEVOS vídeos para F1 2026

  • 3 hours ago
Hamilton se queda atónito ante los abucheos a Christian Horner
Ferrari

Hamilton se queda atónito ante los abucheos a Christian Horner

  • Ayer 21:45
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
5.000+ views

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

  • 20 febrero
 El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
4.000+ views

El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin

  • 28 febrero
 Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso

  • 28 febrero
 Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
2.500+ views

Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso

  • 21 febrero
 Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix
2.500+ views

Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix

  • 24 febrero
 SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x