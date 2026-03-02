Cadillac anuncia el nombre del AUTO de Checo de F1 para 2026

El nuevo equipo Cadillac F1, escudería de Checo Pérez, ha presentado un emotivo homenaje a una leyenda del automovilismo estadounidense y campeón de la disciplina, de cara a la temporada 2026.

Cadillac se embarcará en su aventura en la F1 el próximo año, convirtiéndose en el undécimo equipo del campeonato. Será la primera vez desde 2016 que la categoría cuente con más de 10 escuderías.

El gigante automotriz ha fichado a Sergio Pérez y Valtteri Bottas para su temporada inaugural en la máxima categoría. Con 16 victorias en Grandes Premios entre ambos y una amplia experiencia, esta pareja de pilotos promete aportar solidez al proyecto.

Además, la marca ha anunciado que su monoplaza 2026 rendirá homenaje al campeón de F1 de 1978, Mario Andretti, quien ocupa un puesto en el consejo directivo del equipo.

El coche se bautizará como MAC-26, sigla de Mario Andretti Cadillac, en honor a la figura legendaria del automovilismo estadounidense.

No obstante, Cadillac admite que se espera luchar en las últimas posiciones en 2026. El director de equipo, Graeme Lowdon, ha insinuado recientemente que quizá no logren ni un solo punto en sus primeras carreras. Las pruebas previas a la temporada respaldaron esta perspectiva, ya que el equipo completó la segunda menor cantidad de vueltas y se ubicó cerca del fondo de las listas de tiempos incluso cuando estuvo en pista.

¿Quién es Mario Andretti y cuál es su papel en Cadillac?

Andretti conquistó 12 victorias en Grandes Premios durante su carrera en la F1, compitiendo entre 1968 y 1982. Corrió para escuderías de renombre como Ferrari, March y Lotus, siendo con esta última con la que se alzó con su único título en la temporada de 1978.

También es famoso por sus hazañas en el automovilismo estadounidense, donde se impuso en cuatro ocasiones en el Campeonato Nacional de IndyCar y ganó carreras históricas como el Indy500 y el Daytona 500.

Su legado continúa a través de su hijo, Michael Andretti, quien también compitió en la F1 y actualmente dirige su propio equipo. Este escuadrón participa en series como IndyCar, Indy NXT y Formula E, y además tiene colaboraciones en IMSA y en el Campeonato Australiano de Supercars.

La candidatura para convertirse en el undécimo equipo en la parrilla se presentó inicialmente con el nombre Andretti, pero la propuesta definitiva aprobada por la F1 y la FIA adoptó la marca Cadillac. No obstante, Andretti Sr sigue formando parte del consejo directivo del equipo, colaborando activamente en su incursión como escudería de competición a tiempo completo.

