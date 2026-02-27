F1 Hoy: Fernando Alonso enfrenta sombrío futuro con Honda; Franco Colapinto es exhibido por Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 27 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto Hoy: Recibe ADVERTENCIA CRUCIAL para el inicio de la temporada de F1. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton F1: Lando Norris asegura que el británico debería tener ocho títulos. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto F1: Flavio Briatore exhibe al argentino en Netflix ante todo el mundo. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso F1: Aston Martin se enfrenta a un futuro sombrío en medio de las dificultades de Honda. ::: LEER MÁS
