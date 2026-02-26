Hamilton recibe respaldo de campeón CONTRA Verstappen
El campeón actual de F1, Lando Norris, ha reavivado el debate sobre si Lewis Hamilton debería ser reconocido como ocho veces campeón mundial.
El Gran Premio de Abu Dhabi 2021 se recordará como una de las carreras más polémicas en la historia de la F1, tras una decisión inusual del director de carrera Michael Masi. Esta determinación permitió que, en la última vuelta, Max Verstappen se adelantara a Hamilton para arrebatarle el título mundial.
Hamilton había dominado la mayor parte de la carrera hasta que un choque protagonizado por Nicholas Latifi obligó la salida del auto de seguridad. La controversia se desató cuando Masi autorizó que algunos coches retrasados volvieran a la pista, pero no a todos, aplicando de forma irregular las reglas y dejando dudas en torno al resultado final.
Si ese día Hamilton hubiera cruzado la línea de meta en primera posición, habría quedado en la historia como el piloto más laureado de la F1 al conseguir ocho títulos. Sin embargo, las decisiones tomadas aquella jornada lo llevaron a un cambio hacia Ferrari, y ahora disputa su vigésima temporada en la F1 con la esperanza de alcanzar ese récord tan anhelado.
Norris: 'Lewis debería haber sido ocho veces campeón'
La idea de que Hamilton merecería ocho campeonatos ha sido una convicción fuerte en el equipo de LH, y recientemente un piloto de la F1 se ha sumado a ese sentir.
Durante su aparición en el Eventim Apollo de Londres en el espectáculo en vivo 'Victory Lap', el CEO de McLaren, Zak Brown, junto al actual campeón Lando Norris, atendieron las preguntas de los aficionados en el escenario.
Cuando se le preguntó si Hamilton tenía posibilidades de un regreso en 2026, Norris comenzó diciendo: "No ha ganado siete campeonatos mundiales..." En ese preciso momento, el público británico entonó de manera unánime "ocho", lo que provocó una sonrisa en Norris, quien concluyó: "Debería haber sido ocho."
