Alpine APLASTA a Colapinto a nivel mundial

Franco Colapinto recibió una fuerte reprimenda de Flavio Briatore que se hizo resonar a lo largo de Alpine.

Dentro de los nuevos episodios de Drive to Survive, se pudo observar en una de las escenas en las que el jefe de equipo habló duramente con el argentino tras uno de sus accidentes.

"Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía. Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar", dijo Briatore a Colapinto.

Con el motor Mercedes que tendrán en la nueva temporada, se espera que Alpine pueda tener un mejor monoplaza a disposición para Franco.

Relacionado: ALERTA: Franco Colapinto, EN PELIGRO por el motor de Mercedes

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!