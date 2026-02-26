¡Cuidado Alonso! Aston Martin se enfrenta a un futuro sombrío de dificultades con Honda

Aston Martin podría enfrentarse a un período complicado, ya que su reciente alianza con Honda plantea problemas a largo plazo, según comenta un exempleado del equipo.

El equipo británico sufrió serias dificultades durante las pruebas previas de la temporada 2026. Fallos mecánicos y problemas en la unidad de potencia les impidieron completar el número de vueltas que registraron otros escuderías, superando incluso a la novata Cadillac. Además, el piloto estrella Lance Stroll señaló que se encontraban hasta cuatro segundos por detrás de los líderes, y que las nuevas regulaciones no les proporcionaban las oportunidades esperadas.

Con sede en Silverstone, Aston Martin ha iniciado recientemente una colaboración con Honda, que en el pasado tuvo una exitosa relación con Red Bull. Se esperaba que esta asociación les acercara a las primeras posiciones del grid. Sin embargo, el exingeniero de estrategia Bernie Collins advierte que ser el único cliente de Honda podría limitar el desarrollo y aprendizaje sobre la nueva unidad de potencia a largo plazo.

Antes de que Honda emitiera un comunicado durante la semana de pruebas en Bahrain, Collins ya expresaba sus dudas. El fabricante había confirmado problemas con la batería, lo que permitió a Stroll completar tan solo seis vueltas en el último día de pruebas. Collins explicó en una emisión en vivo de Sky Sports F1: "Se habló mucho de Aston Martin. Les costó llegar al shakedown de Barcelona y apenas realizaron vueltas la semana pasada. Una de sus desventajas es que son el único equipo con la unidad Honda, lo que reduce el margen de aprendizaje acerca del motor.

Uno de los atractivos de la F1 es que, por muy buenos que sean los pilotos, el diseño del chasis está a merced de expertos como Adrian Newey; todo debe encajar perfectamente. Con un nuevo motor, caja de cambios, suspensión agresiva y numerosos elementos integrados, cabe la duda de si será suficiente. Por ahora, la lucha se hace evidente, y es poco probable que superen estas dificultades en las primeras carreras."

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

¿Qué motor utilizará cada equipo en la F1 2026?

Aston Martin es uno de los dos únicos equipos cuyo socio en la unidad de potencia, Honda, suministra motores de forma exclusiva.

Esto significa que, según Collins, hay menos datos disponibles para optimizar el rendimiento. El otro caso similar es el de Audi, que fabrica sus propios motores sin atender a otros clientes.

Junto a la irrupción de Audi como fabricante, Red Bull también ha comenzado a desarrollar su propia motorización en colaboración con Ford, suministrándola tanto al equipo principal como a Racing Bulls.

Ferrari, por su parte, continúa en la competición en 2026, proporcionando unidades tanto a su equipo oficial como a Haas y Cadillac. Por último, Mercedes se posiciona como el mayor proveedor, ya que abarca a McLaren, Williams, Alpine y a su propio equipo oficial.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!