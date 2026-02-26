close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

F1 Hoy: Carlos Sainz derrite corazones; Fernando Alonso hace predicción extraña de Aston Martin

F1 Hoy: Carlos Sainz derrite corazones; Fernando Alonso hace predicción extraña de Aston Martin

Nazario Assad De León
Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 26 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - Cadillac podría dar la SORPRESA en el inicio de la F1 2026. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Derrite corazones cuando finalmente conoce a su superfan. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - Valtteri Bottas CUESTIONA PÚBLICAMENTE al mexicano. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Hace una predicción extraña sobre el coche de Aston Martin. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Ferrari SE DA POR VENCIDO contra Mercedes. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4597 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Colapinto Noticias Hoy: Recibe ADVERTENCIA CRUCIAL;
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Recibe ADVERTENCIA CRUCIAL;

  • hace 42 minutos
F1 Hoy: Carlos Sainz derrite corazones; Fernando Alonso hace predicción extraña de Aston Martin
Formula 1

F1 Hoy: Carlos Sainz derrite corazones; Fernando Alonso hace predicción extraña de Aston Martin

  • 1 hour ago
Mercedes entra en ALERTA por culpa de su motor
Mercedes

Mercedes entra en ALERTA por culpa de su motor

  • 2 hours ago
Dolorosa SEPARACIÓN de Antonelli a días del inicio de temporada
Formula 1

Dolorosa SEPARACIÓN de Antonelli a días del inicio de temporada

  • 2 hours ago
Verstappen es completamente QUEMADO por el ícono de carreras y le piden renunciar a F1
Formula 1

Verstappen es completamente QUEMADO por el ícono de carreras y le piden renunciar a F1

  • 3 hours ago
Hamilton, ATRAPADO en el caos de Mercedes F1 mientras Bono se venga
Formula 1

Hamilton, ATRAPADO en el caos de Mercedes F1 mientras Bono se venga

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
5.000+ views

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

  • 20 febrero
 Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
2.500+ views

Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso

  • 21 febrero
 SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero
 ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
2.500+ views

ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris

  • 14 febrero
 F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
2.500+ views

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen

  • 18 febrero
 ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027
2.500+ views

ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027

  • 7 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x