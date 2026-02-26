ESCÁNDALO: Valtteri Bottas CUESTIONA PÚBLICAMENTE a Checo Pérez

Sergio Pérez ha sido cuestionado por Valtteri Bottas con respecto a una decisión en su vida personal.

El compañero de equipo del mexicano explicó por qué considera "una pérdida de dinero" el hecho de contar con un jet privado. Algo con lo que cuentan algunos pilotos como Checo, Fernando Alonso o Max Verstappen.

En palabras publicadas por GPBlog, el ex Mercedes dijo lo siguiente: “Bastantes pilotos tienen avión, la verdad. Tenemos a 'Checo' (Pérez), sin duda. Tiene uno. Fernando (Alonso) tiene uno, Max, esos (pilotos) al menos. No tengo avión porque económicamente no tiene sentido.

"Es más eficiente alquilar. Con ciertas cosas, no me gusta malgastar el dinero. Es una razón muy sencilla", aseguró el ex compañero de equipo de Lewis Hamilton.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

