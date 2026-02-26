Alonso hace una predicción EXTRAÑA sobre Aston Martin y Newey

Según Fernando Alonso, es solo cuestión de tiempo antes de que Aston Martin y Honda tengan el monoplaza más rápido de la parrilla.

A pesar de un shakedown complicado en Barcelona y unas pruebas de invierno en Bahréin, el bicampeón mundial confía plenamente en la genialidad técnica de Adrian Newey y en la dirección que el equipo ha tomado.

Los preparativos para la nueva temporada no han sido nada sencillos para Aston Martin. El AMR26, primer coche desarrollado bajo el liderazgo de Newey, llegó a los días de prueba con más de cuatro segundos de diferencia frente a los tiempos punta de la competencia.

Además, el equipo tuvo serias dificultades para acumular kilómetros, ya que la unidad de potencia y la caja de cambios generaron constantes problemas, incluido un incidente en el que Lance Stroll se salió de la pista de grava. Un fallo en la unidad Honda obligó también a Alonso a abandonar prematuramente su programa.

Confianza en Adrian Newey

A pesar de los retos acumulados, Alonso se muestra optimista sobre las mejoras que vienen en camino. El piloto destaca que en la apertura de la temporada en Melbourne el equipo volverá con un monoplaza totalmente renovado. "El coche de Melbourne será completamente distinto. He visto algunas imágenes y, en la presentación, Adrian lo confirmó", afirmó Alonso a ESPN. Está convencido de que la experiencia de Newey, quien este año también ha asumido el papel de jefe de equipo, marcará la diferencia.

"Contamos con un hombre que ha dominado la Fórmula 1 durante más de 30 años, así que, tarde o temprano, tendremos el mejor coche. Es solo cuestión de tiempo, aunque queremos lograrlo lo antes posible", puntualizó Alonso. Por su parte, el representante del equipo, Pedro de la Rosa, destacó que la estructura interna se ha reforzado desde la llegada de Newey. "Con Adrian al mando, el liderazgo es innegable y todo el equipo tiene muy claro lo que debe hacer", agregó.

Related image

Preocupaciones por la unidad Honda

Aunque Alonso confía plenamente en el chasis, reconoce que la integración de la nueva unidad Honda es actualmente el principal escollo. La fabricante japonesa enfrenta retrasos en el desarrollo del motor de combustión, lo que se ha traducido en problemas de fiabilidad y en dificultades para registrar los kilómetros necesarios durante las pruebas. "Las power units resultan ser más complicadas ya que aún no tenemos un entendimiento completo de las regulaciones y de lo que se exige. Pero en cuanto al chasis, no cabe duda alguna. Tras más de treinta años en los que Adrian dominó la F1, no es posible olvidarlo de un día para otro", explicó el piloto.

