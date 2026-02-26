Carlos Sainz DERRITE corazones con su última acción dentro de la F1

Carlos Sainz, la estrella de Williams en Fórmula 1, ha conmovido a muchos al hacer realidad el sueño de una joven aficionada justo antes de comenzar la temporada 2026. El piloto español sorprendió a todos al cumplir una promesa que demostró lo importante que es la conexión con sus seguidores.

El año pasado, en su temporada debut con Williams, Sainz subió al podio en dos ocasiones. Terminó tercero en Qatar y repitió la hazaña en Azerbaiyán. Su podio en Bakú significó el primer éxito del equipo en esa ciudad desde 2017, y lo consiguió contando, en parte, con la ayuda de un encantador unicornio.

Dentro de la serie “Call Carbono” de Williams, en la que los aficionados podían enviar sus preguntas a pilotos como Sainz y Alex Albon, Thea, una pequeña fan británica, le lanzó una interrogante muy especial: ¿deberíamos llamar a su unicornio de juguete Sparkles o Sprinkles? Además, la niña quiso saber si incluirían la imagen del unicornio en su casco. Ante ello, Sainz respondió: “Si nos lo envías, te aseguro que luciré una pegatina de unicornio en mi casco.”

En la siguiente carrera, el piloto adornó su casco con una pegatina en tonos azul y rosa que mostraba a un unicornio sosteniendo un cartel con la inscripción “Spicy, Smooth” y su número 55 en el centro. Sainz se clasificó en primera fila en Bakú y llevó a Williams al podio, consolidando así la imagen de Sparkles como mascota del equipo.

Sainz finalmente conoce a Sparkles el Unicornio

Antes de iniciar la temporada 2026, Thea tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con su ídolo. La pequeña fue invitada a realizar una visita exclusiva a la fábrica de Williams en Grove, donde el ambiente vibraba entre la innovación y la pasión por las carreras.

El equipo difundió un vídeo en su web en el que se aprecia a Thea recorriendo los distintos departamentos de la planta. Durante su visita, la niña incluso llegó a sostener el trofeo de Bakú de Sainz, ahora adornado con la inolvidable pegatina de Sparkles.

En una emotiva entrevista, James Vowles se mostró agradecido con Thea por haber contribuido al podio del equipo. Sin embargo, el momento más especial para la pequeña fue cuando tuvo la oportunidad de conversar con su héroe.

Al arribar Sainz a la fábrica, Thea corrió a sus brazos para darle un cálido abrazo y, con orgullo, le presentó su osito unicornio original. El piloto, entre risas y consejos para su primer vuelo en avión, le obsequió además una tarta de cumpleaños, cerrando un día que la joven fan seguramente recordará siempre.

