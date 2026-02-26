close global

﻿
Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

F1 Hoy: Carlos Sainz incorpora fichaje a Williams; Fernando Alonso tendrá nueva alianza en la Fórmula 1

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 25 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: LEGO lanzará más cascos icónicos de pilotos de F1 tras anunciarse fechas y precios. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Jack Doohan revela ser amenazado de muerte "Querían matarme y cortarme las extremidades". ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Damon Hill ficha por Williams en vísperas de la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: David Coulthard ataca las capacidades del mexicano para aportar a Cadillac. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4550 votos

