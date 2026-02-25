El FUERTE golpe de LEGO en la F1 con Alonso y Hamilton como protagonistas

Los aficionados a la F1 se han mostrado encantados en redes sociales tras la filtración de fechas, detalles y precios de los cascos de piloto de LEGO. La noticia ha generado gran expectación, ya que los coleccionistas y seguidores del automovilismo esperan ansiosos novedades de esta colaboración.

En 2024, la F1 y LEGO anunciaron una alianza plurianual que ha dado pie al lanzamiento de diversos productos inspirados en el mundo de la velocidad, como es el caso de la línea “Speed Champions”. Este acuerdo ha despertado el interés de los fans, que ahora tienen nuevos motivos para celebrar.

Recientemente se ha filtrado en redes una colaboración entre la F1 y LEGO, muy comentada desde hace tiempo. Los usuarios han compartido imágenes exclusivas de la colección de cascos para pilotos, lo que ha intensificado la emoción en diferentes foros y comunidades.

La página filtrada de LEGO muestra imágenes de cascos diseñados para pilotos como Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso y Ayrton Senna. Según se indica, estos cascos estarán disponibles a partir del 1 de mayo y tendrán un precio de 79,99 libras cada uno.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

F1 fans molestos por la omisión de un piloto

Además, otras filtraciones sugieren que Ferrari lanzará su propia colección de cascos en colaboración con LEGO, en la que estarían incluidos los diseños para pilotos como Hamilton y Leclerc. Se espera que esta iniciativa se sume al creciente interés por productos oficiales inspirados en la F1.

Hasta el momento, LEGO aún no ha emitido un comunicado oficial que confirme la fecha de lanzamiento o los detalles exactos de estos cascos para pilotos.

Para sorpresa y descontento de algunos seguidores, la colección filtrada no incluye el casco del actual campeón mundial, Lando Norris. Varios usuarios expresaron su frustración en redes sociales.

Un usuario comentó en X: “No, Lando es algo absurdo... tiene, sin duda, el casco más reconocible de la parrilla y es el campeón vigente. Esto es inaceptable.” Otro opinó: “Un casco de LEGO para Charles Leclerc, pero sin incluir al verdadero campeón mundial de pilotos.”

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!