Rival de Colapinto revela severas AMENAZAS dentro de Alpine

Jack Doohan reveló que durante su paso por el equipo de Fórmula 1 de Alpine, donde compitió con Franco Colapinto, recibió varias amenazas de muerte.

El piloto australiano de 23 años enfrentó momentos difíciles desde su debut, cuando fue anunciado como sucesor de Esteban Ocon a finales del año pasado. Según cuenta, la situación se tornó aún más tensa en los meses de invierno.

Jack Doohan se incorporó de repente durante el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, tras la salida inmediata de Ocon, que se marchó al equipo Haas.

El arranque de temporada para el australiano estuvo marcado por la presión y por la renovación de la escudería, que optó por contar con Franco Colapinto como piloto de reserva. Este joven argentino, de 22 años, ya había impresionado durante sus apariciones con el equipo Williams.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Doohan reemplazado por Colapinto

El periplo de Doohan en Alpine duró apenas seis carreras. Durante su corta etapa, no logró destacar al lado de su compañero Pierre Gasly y protagonizó momentos polémicos, como el accidente en Suzuka cuando intentó tomar la entrada de la primera curva con el DRS activado.

De cara al Gran Premio de Imola, Alpine decidió sustituirlo inmediatamente por Colapinto, relegando a Doohan a la categoría de piloto de reserva. En enero quedó confirmado que la escudería francesa rompió definitivamente con el piloto.

En la próxima temporada del nuevo episodio de Drive to Survive, que se estrenará este viernes en Netflix, Doohan hace confesiones sorprendentes. “Recibí amenazas de muerte antes del Gran Premio de Miami”, asegura.

“Me enviaron seis o siete correos advirtiéndome que si seguía en el coche, acabarían cortándome todas las extremidades.” Este entorno hostil sumó un nivel inesperado de estrés a su ya complicada situación en la pista.

La tensión culminó en Miami, donde Doohan tuvo que contar con escoltas policiales y seguridad armada. “Allí estuve acompañado por mi novia y mi entrenador, y había tres individuos armados a mi alrededor. No dudé en contactar a mi escolta para controlar la situación”, relata el piloto. “No pude disfrutar de mi sueño como piloto de Fórmula 1, algo que esperaba durante tanto tiempo. Fue, sin duda, una experiencia muy dura.”

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!