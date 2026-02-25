¿Apoyo para Sainz? Campeón de F1 ficha por Williams para la temporada 2026

Un campeón de F1 regresa a Williams, escudería donde se encuentra Carlos Sainz de cara a la temporada 2026, 30 años después de conquistar el título.

A pesar de los altibajos recientes, el equipo sigue siendo uno de los más laureados del deporte, con siete campeonatos de pilotos y nueve de constructores. Ahora, uno de sus campeones vuelve en calidad de embajador, rememorando el histórico triunfo de 1996.

Damon Hill, cuya etapa en Williams marcó una de las eras más exitosas, consiguió 21 de sus 22 victorias en Grandes Premios mientras corría para el equipo entre 1993 y 1996.

Aseguró el campeonato en 1996, aunque tras ese logro se marchó a Arrows. Además, el británico se destacó por sus 20 pole positions y 19 vueltas rápidas, ganándose el cariño tanto de los aficionados como de figuras icónicas como Murray Walker.

Hill se convierte en embajador de Williams

En vísperas de la temporada 2026, Williams anunció que Hill se unirá a Jacques Villeneuve y Jamie Chadwick como embajadores del equipo. Hill comentó:

"Williams es, sin duda, un lugar especial para mí, donde viví algunos de los momentos más decisivos de mi carrera. Me siento afortunado de haber alcanzado tantas metas en este deporte, y regresar como embajador representa un honor que me permite celebrar la historia del equipo y respaldar su futuro."

El director del equipo, James Vowles, agregó: "Es un honor recibir a Damon de vuelta en el Atlassian Williams F1 Team como embajador. Pocas personas han representado al equipo como él. Su papel fue decisivo en una de las épocas más exitosas de nuestra historia, consagrándose campeón del mundo y dejando un legado que sigue inspirándonos".

"También nos alegra que Jamie Chadwick y Jacques Villeneuve continúen en sus funciones. Juntos representan los valores de Williams: nuestra rica historia, el compromiso con el talento emergente y la ambición de volver a competir al más alto nivel. Tener figuras de tal calibre es motivo de gran orgullo para nosotros."

