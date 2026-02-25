Checo es ATACADO de nuevo a días de su regreso a la F1

Checo Pérez ha recibido un nuevo ataque desde la prensa europea en su regreso a la Fórmula 1, esto gracias a David Coulthard.

El piloto mexicano estará en su regreso a la Fórmula 1 después de estar un año fuera de competición al separarse de Red Bull, que vio cómo el rendimiento de la escudería se desplomó tras la salida del mexicano.

Sin embargo, Coulthard presentó muchas dudas sobre lo que Checo podría presentar y aportar a Cadillac después de haber estado largo tiempo fuera de la categoría reina.

“Me preocupa un poco Pérez, que realmente disfrutó de un año sabático sin hacer nada. No dudo de su compromiso, pero ¿se puede volver a encender el interruptor una vez que se ha apagado?”, señaló Coulthard.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

