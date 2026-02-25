close global

Lewis Hamilton, Sergio Perez, Britain, 2024

F1 Hoy: Lewis Hamilton señala su mayor error en Ferrari; Checo Pérez es criticado por Carlos Sainz

F1 Hoy: Lewis Hamilton señala su mayor error en Ferrari; Checo Pérez es criticado por Carlos Sainz

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Sergio Perez, Britain, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 25 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: Carlos Sainz CRÍTICA PUBLICAMENTE al mexicano y dice "No me gusta". ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: REVELADA la VERDADERA desventaja del mexicano en 2026. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1: "Me olvidé de quién era al estar en Ferrari". ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1: Busca poner fin a la maldición de 6.700 días de Ferrari. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4527 votos

