F1 Hoy: Lewis Hamilton señala su mayor error en Ferrari; Checo Pérez es criticado por Carlos Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 25 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: Carlos Sainz CRÍTICA PUBLICAMENTE al mexicano y dice "No me gusta". ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: REVELADA la VERDADERA desventaja del mexicano en 2026. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1: "Me olvidé de quién era al estar en Ferrari". ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1: Busca poner fin a la maldición de 6.700 días de Ferrari. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!