Hamilton busca acabar con la MALDICIÓN de Ferrari de 6.700 días

McLaren, Brawn, Red Bull y Mercedes. Estos cuatro equipos han dominado la Fórmula 1 durante las últimas dos décadas. ¿Pero podrá Lewis Hamilton recuperar el prestigio de Ferrari y unirse a esa selecta lista?

Han pasado 6.700 días desde que Ferrari ganó su último campeonato en 2007. Resulta difícil imaginar que el equipo más exitoso en la historia de la F1 haya esperado tanto para volver a saborear el título.

Incluso cuando Kimi Raikkonen levantó el trofeo en Brasil, estuvo a un solo punto de Hamilton y Fernando Alonso, y pudo haberse quedado corto para coronarse campeón.

El último periodo de dominio absoluto de Ferrari se vivió en la época imponente de Michael Schumacher. Desde entonces, rivales como Mercedes y Red Bull se han afianzado en la cima de la categoría.

¿Será que 2026 marcará el fin de la maldición de Ferrari? Y la gran duda es: ¿será Hamilton el encargado de romperla o la suerte favorecerá al joven compañero Charles Leclerc?

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Ferrari podría ganar el campeonato… ¿pero es Hamilton el piloto indicado?

Si las pruebas en Baréin son referencia, la respuesta parece ser afirmativa. No solo se ha marcado el tiempo más rápido –un 1:31.992 conseguido por el inigualable Charlie–, sino que el SF-26 incorpora novedades diseñadas para sorprender.

El explosivo lanzamiento de Ferrari, apodado Road Runner, deja atrás a la competencia. Además, la audaz aleta trasera giratoria de 180 grados ya ha levantado cejas en el paddock.

Sin embargo, como suele suceder, siempre hay alguien que apaga el entusiasmo de la conversación. Hace poco se comentaba que Leclerc era el más veloz en las pruebas de 2019, para que luego Mercedes se impusiera durante toda la temporada. Se espera que en 2026 se repita un escenario similar.

Imaginemos, por el bien del debate, que Ferrari es el equipo a batir y que Hamilton dispone de un monoplaza ganador. ¿Logrará romper la maldición? Una mirada realista sugiere que no es tarea fácil.

Aunque Hamilton se muestra muy cómodo en el SF-26, ha sido Leclerc quien ha marcado el ritmo vertiginoso en los tests. El rendimiento de Hamilton en 2025 tampoco pasa desapercibido, y la constancia de Leclerc podría obstaculizar las aspiraciones de un octavo título mundial.

Por si fuera poco, hay otros factores que complican la tarea del piloto de 41 años. Los conductores de la vieja guardia, como él y Alonso, podrían enfrentarse a dificultades para gestionar la enorme cantidad de energía que demandan los coches de 2026.

Controlar la energía para completar una vuelta entera será un reto para todos los pilotos, que deberán contar con el apoyo de sus ingenieros tanto en la clasificación como en la carrera.

Afortunadamente, Hamilton cuenta con un ingeniero de carrera permanente, con quien ha establecido una excelente comunicación y que le brindará el soporte necesario en esta exigente generación de monoplazas.

Oh, espera…

2026 podría marcar finalmente el fin de la maldición en el campeonato de Ferrari. No obstante, apostar a que Hamilton sea el artífice de ese cambio resulta arriesgado. Existen demasiadas incógnitas en torno a su rendimiento y el funcionamiento de su equipo personal. Si se quiere invertir con cabeza, quizás sea más prudente contar con Charles Leclerc.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!