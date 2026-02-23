close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe malas noticias de la familia Stroll; Checo Pérez es frenado por Cadillac

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe malas noticias de la familia Stroll; Checo Pérez es frenado por Cadillac

Nazario Assad De León
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 23 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: Lance Stroll afirma que Aston Martin carece de herramientas para ser un equipo top. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1 2026: El nuevo ingeniero de carrera DEBE venir de fuera de Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Valtteri Bottas lo muestra todo en la presentación del casco desnudo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac modera las expectativas de los aficionados a semanas del debut. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac revela su verdadero objetivo en la primera temporada de Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4447 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe malas noticias de la familia Stroll; Checo Pérez es frenado por Cadillac
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe malas noticias de la familia Stroll; Checo Pérez es frenado por Cadillac

  • 2 hours ago
Checo Pérez Hoy: Cadillac baja las expectativas; Valtteri Bottas lanza sorprendente anuncio
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Cadillac baja las expectativas; Valtteri Bottas lanza sorprendente anuncio

  • Hoy 02:39
F1 Hoy: Fernando Alonso es advertido sobre Adrian Newey; Franco Colapinto se pone contra la Fórmula 1
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso es advertido sobre Adrian Newey; Franco Colapinto se pone contra la Fórmula 1

  • Hoy 02:24
F1 Franco Colapinto Hoy: Ilusiona a Argentina; Se planta contra cambios de la Fórmula 1
Formula 1

F1 Franco Colapinto Hoy: Ilusiona a Argentina; Se planta contra cambios de la Fórmula 1

  • Hoy 02:02
Colapinto se planta EN CONTRA de la nueva F1
Formula 1

Colapinto se planta EN CONTRA de la nueva F1

  • Ayer 19:59
El TÍMIDO objetivo de Cadillac que molestará a Checo Pérez
Formula 1

El TÍMIDO objetivo de Cadillac que molestará a Checo Pérez

  • Ayer 18:54
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
4.000+ views

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

  • 20 febrero
 Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
2.500+ views

Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso

  • 21 febrero
 SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero
 ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
2.500+ views

ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac

  • 5 febrero
 ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
2.500+ views

ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris

  • 14 febrero
 F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
2.500+ views

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen

  • 18 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x