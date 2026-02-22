Alonso recibe DEMOLEDORAS palabras para las aspiraciones de Aston Martin

Lance Stroll, piloto de Aston Martin F1 y compañero de Fernando Alonso, ha admitido que su escudería aún no dispone de todas las herramientas necesarias para figurar entre los grandes.

El equipo, con sede en Silverstone, ha apostado recientemente por un cambio radical al nombrar a la leyenda del diseño Adrian Newey como director, marcando el inicio de una nueva era orientada a luchar por campeonatos en el futuro.

Newey se incorporó inicialmente como socio técnico para supervisar los trabajos de preparación ante los cambios reglamentarios de 2026, y a finales de 2025 se confirmó que sustituiría a Andy Cowell al frente del equipo.

Aunque esta situación resulta poco habitual para él, la escudería confía en encaminar una mejora a partir de la próxima temporada, sumando a profesionales de renombre como Enrico Cardile, provenientes de equipos de mayor envergadura.

Aston Martin también cuenta con la experiencia del bicampeón mundial Fernando Alonso, que se suma a Stroll, quien arranca su décima temporada en la F1 como un piloto ya consagrado. Sin embargo, a final del año pasado, Stroll se mostró cauteloso y señaló que todavía faltan elementos clave para poder enfrentarse a gigantes como Ferrari, Mercedes y McLaren.

"Es una gran incógnita para todos", comentó el piloto en Abu Dabi. "A esta altura del año, nadie puede predecir cómo se presentarán los equipos en Melbourne. Es cierto que no tenemos todas las armas para ser una escudería de élite, pero el tiempo dirá lo que somos. Para nosotros resulta muy estimulante avanzar hacia las nuevas regulaciones, renovando estructura y plantilla, y tenemos muchas ganas de demostrarlo en pista."

Las esperanzas de Alonso en Aston Martin descansan en Newey

Newey siempre ha querido trabajar codo a codo con Alonso o Lewis Hamilton, dos de los pilotos más destacados de su generación. Ahora, el ingeniero se enfrenta al reto de devolver a Alonso a la senda del éxito, después de que el veterano español no conquistara un título desde 2006 ni lograra victoria alguna en carrera desde el Gran Premio de España de 2013.

Con una trayectoria que le sitúa como el piloto más experimentado de la historia, Alonso lidera la lista de participaciones en Grandes Premios, con la sorprendente cifra de 425 arrancadas desde su debut en 2001. Para el año 2026, que marca el final de su actual contrato, el astro aspira a sumar más podios e incluso a alcanzar una posible victoria número 33.

El español ya ha dejado claro que la renovación de su contrato dependerá íntegramente del rendimiento de Aston Martin en 2026.

Según sus declaraciones, si el equipo se perfila como contendiente a victorias y podios, es probable que decida retirarse tras esa temporada; de lo contrario, si el equipo sigue en la media, apostará por un nuevo contrato, confiando en que Newey y el resto de la escudería den un giro decisivo en 2027 o 2028.

