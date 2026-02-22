¡La solución a los problemas de Hamilton estaría FUERA de Ferrari!

La superestrella de la F1, Lewis Hamilton, aún no ha recibido noticias sobre quién será su nuevo ingeniero de carrera en Ferrari para 2026 (al menos, según se sabe).

Se comenta que el siete veces campeón se encuentra en medio de una gran reestructuración, tanto en su círculo de gestión personal como dentro de la Scuderia, en un intento por mejorar esos detalles que podrían permitirle, por fin, triunfar a bordo de un coche rojo.

Tras completar su primera temporada completa en Ferrari, Hamilton ha logrado subir al podio en tan solo una ocasión a lo largo de 24 fines de semana de Grandes Premios.

Ahora, el piloto de 41 años debe demostrar que su victoria en el sprint del Gran Premio de China en 2025 no fue un golpe de suerte y que todavía posee lo necesario para volver a estar en plena forma antes de su retiro.

El año pasado, Hamilton mostraba rostros de evidente abatimiento, pero de cara a la campaña 2026 —que comienza en apenas un mes—, ahora parece mucho más optimista ante los profundos cambios en su equipo. A inicios de año, Ferrari anunció que Riccardo Adami no continuará en el cargo para 2026, pues asumirá un nuevo rol como responsable de la Scuderia Ferrari Driver Academy y de la gestión de pruebas con coches anteriores. Poco después de este anuncio, comenzaron a circular rumores sobre quién podría ocupar su lugar, haciendo destacar el nombre de un candidato.

Por qué Ferrari debe buscar a otro aliado para Hamilton

Antes del shakedown en Barcelona, donde Hamilton lideró las marcas no oficiales con su nuevo Ferrari, la prensa italiana señaló que el potencial nuevo ingeniero de carrera del británico sería el ex piloto de McLaren, Cedric Michel-Grosjean. Posteriormente, el periodista de Sky Sports, Craig Slater, abordó estos rumores tras la salida de Michel-Grosjean del equipo papaya y confirmó, según sus fuentes en la parrilla, que el antiguo ingeniero de McLaren tendría camino asegurado hacia Ferrari en 2026.

Durante un resumen de las pruebas de Sky F1, Slater se preguntó si aquel que jugó un papel clave en el resurgir de McLaren estaría capacitado para asumir el reto de ser el ingeniero de carrera de Hamilton, especialmente considerando que nunca ha desempeñado esa función en la Fórmula 1. "¿Será él el ingeniero de carrera de Lewis Hamilton? No tiene experiencia directa en ese puesto. Es un crack con los números e incluso logró combinar cifras con Oscar Piastri la temporada pasada de forma muy eficaz. Pero, ¿no supone un gran salto asumir este rol sin haberlo ejercido nunca, especialmente siendo su primer trabajo con el siete veces campeón bajo un nuevo reglamento en Ferrari?", cuestionó Slater.

Sin embargo, la experiencia compartida entre Hamilton y Adami en 2025 demostró que el éxito de una buena relación piloto–ingeniero no depende únicamente de la experiencia, sino de la compatibilidad. Durante toda la temporada —desde su debut competitivo en Melbourne hasta la última cita en Abu Dabi— se evidenció que la sintonía entre ambos dejó que desear, pues Hamilton insistía en recibir más información e incluso le pedía a Adami que se callara por el radio. Cabe recordar que el italiano había trabajado previamente con Carlos Sainz, actual ganador de un Gran Premio para Ferrari, y con la leyenda de la F1, Sebastian Vettel.

¿Podría el talento de McLaren ser la solución a los problemas de Hamilton en la F1?

La realidad es que cada piloto tiene necesidades particulares en lo que respecta a su ingeniero de carrera, por lo que la pareja ideal para Hamilton podría formarse con alguien que esté dando sus primeros pasos en ese rol. Michel-Grosjean podría aportar justamente lo que le ha faltado desde su llegada a Ferrari: una perspectiva fresca, sin preconcepciones derivadas de experiencias anteriores, preparado para aprender y apoyar a un siete veces campeón en su ambición de buscar un octavo título.

Además, al haberse formado en McLaren —y no en Ferrari—, no ha adoptado hábitos propios de la Scuderia que puedan no coincidir con lo que espera Hamilton, lo que minimiza la posibilidad de que se repitan episodios semejantes al revelador y cómico intercambio de "el asiento está lleno de agua" protagonizado por Bryan Bozzi.

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de F1?

Hamilton volverá a la acción cuando arranque la temporada 2026 en Melbourne, durante el Gran Premio de Australia, donde se espera que cuente con un nuevo ingeniero de carrera a su lado. La primera carrera se celebrará el 8 de marzo a las 15:00 hora local (AEDT), 4:00 GMT y 23:00 ET. Por su parte, las primeras pruebas de pretemporada en Bahrein se disputarán del 11 al 13 de febrero, y otro ciclo de pruebas tendrá lugar del 18 al 20 de febrero.

