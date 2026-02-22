El nuevo aliado de Checo en la F1 lo muestra todo en la presentación del casco DESNUDO

El compañero de Checo Pérez en Cadillac en la Fórmula 1, Valtteri Bottas, sorprendió a todos al presentar el diseño de su casco para 2026 de una forma bastante inusual: posó completamente desnudo en una piscina. (No, no estás soñando.)

Durante la temporada anterior, Bottas ejerció como mentor de Andrea Kimi Antonelli en Mercedes al tener un rol de piloto reserva, algo que ayudó mucho al desarrollo del piloto italiano.

Bottas se reincorpora a la parrilla en 2026 con el nuevo equipo Cadillac, donde, junto a su compañero Sergio Pérez, se ubicarán como el piloto número 21 y 22 en la competición.

El piloto finlandés pasó la temporada 2025 al margen tras ser descartado por Sauber al final de 2024, desempeñándose como piloto de reserva para su antiguo equipo, Mercedes.

Con la entrada en la parrilla como el undécimo equipo previo al 2026, Cadillac apostó por la experiencia al contratar a dos pilotos que suman 16 victorias en Grandes Premios entre ellos.

Pérez y Bottas ya han dejado huella en equipos de renombre como Williams, Mercedes y Red Bull, aunque Graeme Lowdon advirtió que en 2026 podrían encontrarse luchando en la parte trasera de la parrilla.

Visiblemente emocionado por su regreso como piloto titular, Bottas ha presentado su nuevo casco. A sus 36 años, explicó que el diseño fue creado originalmente por su novia Tiffany Cromwell antes de la pasada temporada, aunque no tuvo la oportunidad de lucirlo durante un fin de semana de Gran Premio.

El piloto comentó que solo se ajustaron ligeramente los colores para alinearlos con la imagen de Cadillac, manteniéndose su predilecto azul como tono predominante, además de lucir el escudo de Finlandia en el casco.

Después de detallar el proceso detrás del diseño del casco en un video en Instagram, la cámara se alejó y mostró a Bottas en la piscina, completamente desnudo, salvo por su nuevo casco.

Bottas no es ajeno a llamar la atención por causas benéficas; recordemos su calendario de desnudos realizado en 2024 para recaudar fondos para Movember.

¿Dónde estará Cadillac en 2026?

Aunque Lowdon ya adelantó que el equipo Cadillac se ubicaría al fondo de la parrilla en 2026, las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin dejaron claro lo distantes que están del pelotón medio.

Pérez registró un tiempo casi nueve segundos más lento que el mejor tiempo de Charles Leclerc el pasado viernes, mientras que Bottas, tras completar varias vueltas a alta velocidad propias de la clasificación, se quedó tres segundos y medio detrás.

El objetivo principal para Cadillac en su primera prueba fue acumular kilómetros y demostrar la fiabilidad de su monoplaza, especialmente considerando que tuvieron que conformar un equipo de 500 personas desde cero durante los últimos 14 meses.

Lo consiguieron de manera envidiable, sin enfrentar las complicaciones que sufrieron equipos con más experiencia, como Aston Martin, y completaron un total de 741 vueltas durante la sesión de pruebas.

