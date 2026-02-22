El TÍMIDO objetivo de Cadillac que molestará a Checo Pérez

Cadillac ha entregado expectativas sobre su primera temporada que pudieran no estar a la altura de lo que necesita Checo Pérez.

Después de las pruebas realizadas en Barcelona y Bahrein, Graeme Lowdon, director de Cadillac, ha aterrizado mucho las expectativas de la escudería.

"Nuestro primer objetivo es ganarnos su respeto, y luego, obviamente, nos gustaría desafiarlos. Todos en el equipo están deseando que llegue ese momento", explicó Lowdon.

"El objetivo de Cadillac en esta fase inicial de la temporada es ganarse el respeto de los otros equipos en la parrilla, y luego, obviamente, a medida que avance la temporada, el objetivo será desafiarlos e intentar vencerlos", finalizó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

