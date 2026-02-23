Checo Pérez Hoy: Cadillac baja las expectativas; Valtteri Bottas lanza sorprendente anuncio
Checo Pérez Hoy: Cadillac baja las expectativas; Valtteri Bottas lanza sorprendente anuncio
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este domingo 22 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: Valtteri Bottas lo muestra todo en la presentación del casco desnudo. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Cadillac modera las expectativas de los aficionados a semanas del debut. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Cadillac revela su verdadero objetivo en la primera temporada de Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: Lando Norris SE ARREPIENTE del ATAQUE contra el mexicano y Max Verstappen. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - George Russell SE LANZA EN CONTRA del mexicano. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Cadillac baja las expectativas; Valtteri Bottas lanza sorprendente anuncio
- 2 hours ago
F1 Hoy: Fernando Alonso es advertido sobre Adrian Newey; Franco Colapinto se pone contra la Fórmula 1
- 2 hours ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Ilusiona a Argentina; Se planta contra cambios de la Fórmula 1
- 3 hours ago
Colapinto se planta EN CONTRA de la nueva F1
- Ayer 19:59
El TÍMIDO objetivo de Cadillac que molestará a Checo Pérez
- Ayer 18:54
El nuevo aliado de Checo en la F1 lo muestra todo en la presentación del casco DESNUDO
- Ayer 18:30
Más leído
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
- 5 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero
F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
- 18 febrero