TODA la historia del DESASTRE de Aston Martin en los test de la F1 2026

Aston Martin logró apenas completar seis vueltas en el último día de pruebas de pretemporada en Bahréin, antes de que Lance Stroll decidiera dar por finalizada la sesión.

El socio de Honda para la unidad de potencia en Fórmula 1 explicó desde temprano en la jornada del viernes que se vieron obligados a modificar a último momento su plan de pruebas, empeorando aún más sus perspectivas para 2026. La escudería de Silverstone llegaba con grandes expectativas para los preparativos de 2026, contando con el gurú del diseño en F1, Adrian Newey, como socio técnico principal y nuevo director del equipo.

Sin embargo, tras haber llegado tarde a la prueba de Barcelona del mes pasado, las dificultades durante la pretemporada se hicieron patentes en Bahréin cuando Fernando Alonso y Stroll mostraron una imagen bastante desalentadora de su nuevo coche. Justo cuando Newey pensaba que la situación no podía agravarse, Alonso terminó varado en pista durante su última salida del jueves, lo que sumó nuevas dudas acerca de la primera unidad de potencia surgida de la colaboración con Honda.

Tras no lograr salir a pista en la primera hora de la sesión matutina del viernes, un comunicado publicado por Honda señaló: "Nuestra última salida con Fernando Alonso ayer mostró un problema relacionado con la batería que afectó nuestro plan de pruebas con el Aston Martin Aramco F1 Team. Desde entonces hemos realizado simulaciones en el banco de pruebas de HRC Sakura. Debido a esto y a la escasez de repuestos para la unidad de potencia, hemos limitado el plan de hoy a breves salidas."

Pasaron tres horas y 45 minutos hasta que Stroll consiguió, a duras penas, salir del garaje en Bahréin. Tras el anuncio de Honda, el embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, amplió la información en declaraciones a Sky Sports F1, mientras el equipo seguía ausente en la última sesión matutina.

Según explicó: "Ayer tuvimos problemas de batería en el coche de Fernando Alonso. Honda está realizando pruebas. Debido a esto y a la falta de repuestos, hoy solo haremos salidas limitadas, breves y separadas por intervalos de media hora para analizar los datos y probar ajustes. No se harán vueltas largas. No estamos donde deseábamos; hemos completado pocas vueltas, pero obtenemos una gran cantidad de información para Australia. Aún queda mucho trabajo tras bastidores, pero ya tenemos un rumbo. Es una sesión larga y tenemos una misión por cumplir."

Aunque se había adelantado que las salidas serían restringidas, Stroll no llegó a la pista con su nuevo AMR26 hasta los últimos 16 minutos de la sesión matutina del viernes y, tras varios viajes al garaje, solo consiguió completar dos vueltas en todo el periodo de cuatro horas. El equipo no esperaba grandes salidas en el último día de pruebas, pero incluso en la sesión de la tarde el rendimiento de Stroll fue poco alentador.

El piloto de 27 años sumó apenas cuatro vueltas adicionales antes de que Aston Martin decidiera parar las pruebas, a pesar de contar con dos horas y 20 minutos restantes, alcanzando un total de solo seis vueltas en la jornada.

Relacionado: ATENCIÓN Fernando Alonso: Aston Martin, a la VENTA

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!