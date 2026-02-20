ATENCIÓN Fernando Alonso: Aston Martin, a la VENTA

Aston Martin ha rescatado un pedazo único de la historia de la Fórmula 1. La Aston Martin Vantage, que sirvió como Safety Car oficial durante la polémica Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, está ahora a la venta.

Se trata del modelo identificado como “SC02”, la misma que circulaba por la pista en el instante álgido de la lucha mundial entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Cuando Aston Martin regresó a la élite en 2021, el regreso del fabricante británico no se limitó únicamente a colocar dos monoplazas en la parrilla. La marca fue elegida como el primer nuevo proveedor de Safety Cars en más de veinte años.

El vehículo fue conducido por Bernd Mayländer, quien acumula más de dos décadas en esta función. Esta generación de Safety Cars Vantage acompañó las carreras entre 2021 y 2023, recorriendo más de 10.000 kilómetros en los circuitos más exigentes del planeta.

Este ejemplar en particular, el “SC02” con chasis VIN N00045, ya busca un nuevo dueño. Durante su carrera, participó en 20 Grandes Premios y sumó 4.280 kilómetros en sesiones de pruebas y competiciones de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3. Según la descripción, “este coche fue protagonista en el polémico final, cuando Max Verstappen se alzó con la victoria en Abu Dhabi, arrebatando el campeonato mundial de 2021 en la última vuelta frente a Lewis Hamilton.”

La utilización de este modelo en la última fase de la carrera en el Yas Marina Circuit lo convirtió en uno de los momentos más comentados de la modalidad. Cuando las luces del “SC02” se apagaron y Mayländer se dirigió al pit, quedó una sola vuelta para que Verstappen superara a su rival.

Los protagonistas aún rememoran aquel instante. Posteriormente, Mayländer explicó que, al finalizar la carrera, fue directamente a la zona de hospitalidad, se quitó el casco y se retiró a un rincón para asimilar lo acontecido. De los tres Safety Cars fabricados, Aston Martin ha puesto a la venta dos unidades para particulares. La “SC03” ya ha pasado a manos privadas, dejando a la “SC02” como la última oportunidad para que los coleccionistas adquieran este ejemplar único.

El vehículo luce las firmas de los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, y cuenta con modificaciones técnicas considerables en comparación con el modelo estándar. Entre las mejoras destacan un sistema de refrigeración GT4, 535 CV y un interior equipado con pantallas FIA y asientos de cubo con cinturones de seis puntos.

Para quienes tienen la fortuna de un bolsillo holgado, este vehículo histórico tiene un precio elevado. La unidad se comercializa en el Reino Unido a través del concesionario oficial Aston Martin Leeds por aproximadamente seis toneladas de libras esterlinas.

Aunque las opiniones sobre el desenlace de la carrera de 2021 siguen generando debate, su valor histórico es incuestionable. “Dejamos a los aficionados la tarea de juzgar lo sucedido en esa carrera, pero no cabe duda de que esta Safety Car marcó historia en una de las finales de temporada más memorables”, concluye el anunciante.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

