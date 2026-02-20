Con las dificultades que atraviesan sus respectivos equipos de Fórmula 1, se vislumbra la posibilidad de que perdamos a uno —o incluso a ambos— de los legendarios pilotos Fernando Alonso y Lewis Hamilton antes de que termine la temporada 2026.

Ambos han marcado la historia del deporte, y sus equipos afrontan retos que podrían cambiar el futuro de la parrilla. Ambos pilotos son verdaderos iconos en la F1. Hamilton es el piloto más exitoso de la historia, mientras que Alonso cuenta con dos campeonatos mundiales, 32 victorias en Grandes Premios y ostenta el récord de participaciones.

Su capacidad para mantenerse en la cima es realmente excepcional. La impresionante longevidad de ambos se refleja en el hecho de que Hamilton se embarcará en su vigésima temporada en 2026 y Alonso en la vigésima tercera. Sin embargo, hay incertidumbre, ya que ambos terminarán sus contratos al cierre de la temporada, sin garantía de que continúen más allá de ese año.

¿Quién se retirará primero, Alonso o Hamilton? Te invitamos a que compartas tu opinión en la encuesta de GPFans que encontrarás al final de la página.

La ventaja de tres años y medio en edad de Alonso frente a Hamilton nos hace pensar que el primero podría ser el que decida colgar los guantes antes. Alonso tendrá 45 años al finalizar el 2026 y ya ha manifestado que se retirará al concluir la temporada si Aston Martin le proporciona un monoplaza capaz de luchar por victorias y podios.

No obstante, si el equipo se mantiene en la lucha por posiciones intermedias, Alonso ha declarado que le costaría abandonar el deporte tan pronto y que, en ese escenario, podría firmar otro contrato. Durante las pruebas de pretemporada, Lance Stroll advirtió que Aston Martin se quedaba cuatro segundos atrás del liderazgo, lo que sugiere que dicha opción es cada vez más plausible para el astro español.

Mientras que el sólido rendimiento de Alonso le permite tener el control de su propio destino, el futuro de Hamilton es mucho más incierto. En los últimos tres años, Alonso ha superado a su compañero de equipo Stroll de forma contundente, a diferencia de Hamilton, quien solo ha logrado vencer a un compañero en las últimas cuatro temporadas.

En 2025, Hamilton sufrió su peor derrota ante un compañero, ya que Charles Leclerc lo dejó atrás por 86 puntos en el campeonato de pilotos. En su primera temporada en el conjunto de Maranello, Hamilton no logró subir al podio en ninguna carrera, mientras que Leclerc consiguió siete podios con el mismo monoplaza.

La temporada 2026 se presenta como el momento clave para que Hamilton demuestre que la campaña pasada fue solo una etapa complicada. Deberá mostrar que sigue siendo capaz de competir frente a pilotos como Leclerc, Lando Norris, George Russell y Max Verstappen, siempre y cuando todos cuenten con vehículos capaces de ganar carreras.

Si Ferrari cree que puede obtener un rendimiento similar con un piloto más joven y a un costo mucho menor, como es el caso de Oliver Bearman, ¿por qué le ofrecerían a Hamilton un nuevo contrato para 2027 y más allá? Aunque no contar con un contrato en Ferrari no significaría necesariamente el final para el británico, ya que podría fichar por otro equipo, este escenario pone de manifiesto la importancia crítica de la temporada que viene para su carrera.

El rendimiento de los monoplazas de Aston Martin y Ferrari en 2026 será determinante para saber si seguiremos viendo en la F1 a las leyendas Alonso y Hamilton en 2027.

Relacionado: ESCÁNDALO: ¡Confirman el FRACASO de Aston Martin con Fernando Alonso en 2026!

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.