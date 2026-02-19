close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

F1 Hoy: Carlos Sainz recibe ayuda de Mercedes; Llevan rival a Franco Colapinto

F1 Hoy: Carlos Sainz recibe ayuda de Mercedes; Llevan rival a Franco Colapinto

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 19 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: ¿Aliado o amenaza? Revelan al NUEVO COMPAÑERO del argentino. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Ferrari afirma que Mercedes se 'esconde' en las pruebas de F1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: CONFIRMADO - Decisión de la FIA con el motor Mercedes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¿Qué es el sandbagging? La ventaja para el argentino en 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4280 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Carlos Sainz recibe ayuda de Mercedes; Llevan rival a Franco Colapinto
Formula 1

F1 Hoy: Carlos Sainz recibe ayuda de Mercedes; Llevan rival a Franco Colapinto

  • 2 hours ago
Hamilton es INTERROGADO por Mercedes y crece la tensión en Bahrein
Formula 1

Hamilton es INTERROGADO por Mercedes y crece la tensión en Bahrein

  • Hoy 07:29
Las palabras sobre Hamilton desde Williams que CALARON en Sainz
Formula 1

Las palabras sobre Hamilton desde Williams que CALARON en Sainz

  • Hoy 07:17
Hamilton APRUEBA el importante cambio de la F1
Formula 1

Hamilton APRUEBA el importante cambio de la F1

  • Hoy 06:53
F1 Hoy: Fernando Alonso duplica sus ingenieros; Checo Pérez se adelanta para 2026
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso duplica sus ingenieros; Checo Pérez se adelanta para 2026

  • Hoy 04:08
Checo Noticias Hoy: Cadillac SE ADELANTA para 2026; La F1 quiere CENSURARLO
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Cadillac SE ADELANTA para 2026; La F1 quiere CENSURARLO

  • Hoy 03:00
MÃ¡s noticias

Más leído

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
7.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1
2.500+ views

Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1

  • 30 enero
 SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero
 ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
2.500+ views

ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac

  • 5 febrero
 ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
2.500+ views

ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris

  • 14 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x