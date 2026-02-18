CONFIRMADO: Decisión de la FIA con el motor Mercedes de Franco Colapinto

Han confirmado que dentro de la FIA existiría una decisión con respecto a la polémica con el motor Mercedes de Alpine y Franco Colapinto.

La FIA ha insistido en que quiere resolver la mayor cantidad posible de cuestiones polémicas sobre las normas de la temporada 2026 antes de que se apaguen las luces en Melbourne el próximo mes.

Un informe del periódico suizo Blick, basado en la información del veterano informante de la F1, Roger Benoit, indica que varios equipos confían en obtener al menos una victoria contra la FIA respecto a estas normas.

En su última columna, Benoit comentó sobre el problema del motor: “La competencia, Ferrari, Honda y Audi están furiosos. Aseguran que la FIA prohibirá la mayor relación de compresión en el cilindro (de 16:1 a 18:1) para los ocho coches de Mercedes, a pesar de su homologación, ¡incluso antes del Gran Premio de Australia!”.

Eso supondría un golpe enorme para Mercedes y para los tres equipos a los que suministran motores (McLaren, Alpine y Williams), ya que defienden la legalidad de su sistema. Tras todo, cumple con las pruebas establecidas en el reglamento, y la FIA había confirmado previamente que se respetaba la letra de la ley.

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, afirmó este mes: “Hemos invertido mucho tiempo en discutir cómo resolver estos problemas, y nuestra intención es solucionarlos antes del comienzo de la temporada. No queremos controversias; deseamos que la competición tenga lugar en la pista, no en tribunales ni en la sala de comisarios, y eso es lo que intentamos lograr.”

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

