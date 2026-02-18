¡Esto AYUDA a Sainz! Ferrari afirma que Mercedes se 'esconde' en las pruebas de F1

La estrella de Ferrari, Charles Leclerc, advirtió a aficionados y al resto del mundo de la Fórmula 1 que Mercedes no está mostrando todo su potencial en estas pruebas de pretemporada, lo que para Williams, equipo cliente de Mercedes, es buenas noticias.

La semana pasada se disputaron los primeros tres días oficiales en Baréin, dando a los equipos la oportunidad de familiarizarse con sus monoplazas para 2026 y evaluar la competitividad de sus rivales.

Leclerc no es el único en hacer notar que Mercedes podría estar ocultando una ventaja significativa en rendimiento durante los test.

Max Verstappen llegó a acusar a los Silver Arrows de encubrir, por ejemplo, una diferencia de unos 20 caballos de fuerza. "Solo espera a Melbourne y verás cuánta potencia descubren", afirmó el piloto.

El sandbagging es una práctica habitual en las pruebas de pretemporada de la F1. Los equipos prefieren no revelar a sus rivales qué elementos aerodinámicos o ideas innovadoras podrían funcionar hasta el último instante, ya que, sin conocer su eficacia, resulta difícil copiarlos.

Leclerc: los equipos pueden ocultar el rendimiento de muchas maneras

Durante el último día de pruebas, el piloto monegascuente explicó: "Por ahora, seré muy cauteloso. Si el año pasado solo se podían ajustar dos o tres aspectos del coche para disimular el potencial, hoy pueden llegar a ser 10 o 15, pues este nuevo sistema ofrece múltiples formas de ocultar el rendimiento. En cuanto a la potencia en sí, es complicado tener una visión precisa. La fiabilidad se muestra sólida, lo cual es positivo, pero, al final, el rendimiento es tan crucial como la fiabilidad y aún no sabemos exactamente dónde estamos."

Añadió: "Creo que Red Bull ha mostrado un poco más que Mercedes y han sido realmente impresionantes. Estoy convencido de que Mercedes esconde una gran cantidad de potencia, y solo el tiempo dirá hasta qué punto lo están haciendo."

La próxima semana, los equipos volverán a correr en Baréin de miércoles a viernes. Tras estas sesiones, cada escudería regresará a su fábrica para transformar lo aprendido en ajustes efectivos para sus coches, ya que no habrá más actividad en pista hasta que arriben a Melbourne el próximo mes para el Gran Premio de Australia.

