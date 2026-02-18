¿Qué es el sandbagging? La VENTAJA para Colapinto en el F1

La Fórmula 1 continúa sorprendiendo con nuevos términos, como si un profesor de inglés excesivamente entusiasta nos lanzara vocabulario sin parar, hoy te explicamos el enigma del sandbagging, una táctica que se ha hecho oír durante los test.

A diferencia de otros conceptos como el modo recto, el modo de adelantamiento o el botón de impulso, el sandbagging no es exclusivo de las normativas de 2026, sino que lleva tiempo presente en la F1.

Quizá hayas oído el término en relación con Mercedes, marca que provee el motor a Alpine tras las acusaciones de Max Verstappen de que utilizaban “tácticas de distracción” y ocultaban su verdadera potencia. En esencia, esta es una forma rebuscada de decir que están haciendo sandbagging.

La potencia de Mercedes ha generado intensos debates durante el receso, y se comenta que su truco con el cociente de compresión geométrica podría otorgarles una ventaja de 0.3 segundos. Pero ese es otro tema; aquí nos centramos en explicar el sandbagging. ¡Vamos a ello! ¿Qué es exactamente el sandbagging y por qué lo emplean los equipos de F1?

¿Qué es el sandbagging?

En los test, el sandbagging hace referencia a que un equipo o piloto oculte intencionadamente su rendimiento máximo. Este tipo de estrategia se emplea para proporcionar datos imprecisos a los rivales o para sorprenderlos en la primera carrera de la temporada.

La táctica puede ejecutarse de diversas formas: cargando más combustible del necesario, configurando el motor para obtener una potencia reducida o, simplemente, conduciendo a un ritmo pausado. Para los equipos, se trata de un delicado equilibrio entre recabar información útil y realizar sandbagging.

El exingeniero de Ferrari, Williams y Jordan, Rob Smedley, afirmó en 2019: "Lo ideal es tener el coche con un nivel razonable de combustible, como un máximo de 40 kg, montar unos neumáticos algo blandos y exprimir el coche para ver cómo se comporta y obtener esa información."

Smedley continuó: "En cambio, a menudo se observa que los equipos de élite utilizan 50 kg durante toda la semana y nunca bajan ese nivel. Tiene todo el sentido, ya que recogen la mayor cantidad de datos posible y, para cuando llegan a Australia, se encuentran en una posición mucho más favorable."

Asimismo, añadió: "Sinceramente, no creo que las escuderías practiquen el sandbagging de forma deliberada. ¿De verdad, para qué hacerlo? Basta recordar lo ocurrido con Brawn en 2009. Llegaron y, creo, incluso se sorprendieron a sí mismos. Al finalizar su primer día de pruebas quedó claro que tenían una máquina increíble, capaz no solo de ganar la primera carrera, sino de dominar varias seguidas antes de que los demás pudieran alcanzarlos. ¿Qué habría cambiado si hubieran intentado ocultar su potencial?"

Sin embargo, en 2019 Ferrari se mostró veloz en las pruebas previas, lo que llevó a Charles Leclerc a sospechar que sus rivales practicaban sandbagging. Y, efectivamente, Mercedes se alzó con 15 victorias ese año. Siempre es aconsejable tomar los datos de testing con la mayor cautela.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de F1?

La segunda ronda de pruebas en Baréin se desarrolla esta semana, del 18 al 20 de febrero. La temporada 2026 arrancará oficialmente en Melbourne, durante el Gran Premio de Australia.

La primera carrera está programada para el 8 de marzo a las 15:00, hora local (AEDT), lo que equivale a las 4:00 GMT y a las 23:00 ET.

