close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Cadillac presenta a Sergio Perez y Valtteri Bottas como pilotos

F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac responde a sus críticas; Valtteri Bottas resalta sus aportes

F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac responde a sus críticas; Valtteri Bottas resalta sus aportes

Nazario Assad De León
Cadillac presenta a Sergio Perez y Valtteri Bottas como pilotos

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 15 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Cadillac responde a sus críticas sobre el monoplaza para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Valtteri Bottas señala lo más importante de su experiencia con el mexicano en Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo deja claro el MAYOR PROBLEMA de Cadillac para su debut ::: LEER MÁS

El POTENTE ex aliado de Schumacher que está apunto de sumarse a Checo y Cadillac. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4176 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac responde a sus críticas; Valtteri Bottas resalta sus aportes
Formula 1

F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac responde a sus críticas; Valtteri Bottas resalta sus aportes

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Fernando Alonso sacudirá a España; Franco Colapinto busca lo imposible
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso sacudirá a España; Franco Colapinto busca lo imposible

  • 1 hour ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Su rol en Drive to Survive; El ejercicio para compensar las fallas de Alpine
Formula 1

F1 Franco Colapinto Hoy: Su rol en Drive to Survive; El ejercicio para compensar las fallas de Alpine

  • 1 hour ago
¿Te sobran £10,100? ¡La última colaboración de Mercedes en la F1 podría ser tuya!
Mercedes

¿Te sobran £10,100? ¡La última colaboración de Mercedes en la F1 podría ser tuya!

  • 2 hours ago
Hamilton y Kim Kardashian: Todo lo que necesitas saber sobre la nueva pareja
Ferrari

Hamilton y Kim Kardashian: Todo lo que necesitas saber sobre la nueva pareja

  • 2 hours ago
Motores F1 2026: Todo lo que necesitas saber antes de la nueva temporada
Formula 1

Motores F1 2026: Todo lo que necesitas saber antes de la nueva temporada

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
7.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
2.500+ views

SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

  • 28 enero
 LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
2.500+ views

LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa

  • 29 enero
 Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1
2.500+ views

Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1

  • 30 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x