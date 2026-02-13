close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
A composite image split down the middle with Alonso in Aston Martin green with a green background on the left and Hamilton in Ferrari red with a red background on the right. Both are serious headshots with their cars behind them

F1 Hoy: Lewis Hamilton defiende a Bad Bunny; Fernando Alonso sentencia a Aston Martin

F1 Hoy: Lewis Hamilton defiende a Bad Bunny; Fernando Alonso sentencia a Aston Martin

Nazario Assad De León
A composite image split down the middle with Alonso in Aston Martin green with a green background on the left and Hamilton in Ferrari red with a red background on the right. Both are serious headshots with their cars behind them

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 13 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Hamilton DEFIENDE a Bad Bunny de Trump en el Super Bowl. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: "Vamos a ir de menos a más, claramente". ::: LEER MÁS

El GRAN PROBLEMA para Alonso en Aston Martin está por llegar. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "No es estadounidense"; los fanáticos expresan claramente sus sentimientos sobre Cadillac. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4030 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Lewis Hamilton defiende a Bad Bunny; Fernando Alonso sentencia a Aston Martin
Formula 1

F1 Hoy: Lewis Hamilton defiende a Bad Bunny; Fernando Alonso sentencia a Aston Martin

  • 2 hours ago
F1 Noticias Hoy: Lewis Hamilton QUIERE HUNDIR a Sainz en 2026
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Lewis Hamilton QUIERE HUNDIR a Sainz en 2026

  • 2 hours ago
Checo Noticias Hoy: FAVOR de Cadillac a Ferrari; Cadillac ASUSTA a la parrilla; Ferrari estaría MINTIENDO
Cadillac

Checo Noticias Hoy: FAVOR de Cadillac a Ferrari; Cadillac ASUSTA a la parrilla; Ferrari estaría MINTIENDO

  • Hoy 05:00
Un día prometedor para Ferrari: McLaren le da a Leclerc el tiempo más rápido del día en Bahréin
Formula 1

Un día prometedor para Ferrari: McLaren le da a Leclerc el tiempo más rápido del día en Bahréin

  • Ayer 22:18
Checo Noticias Hoy: Cadillac encuentra TRUCO; Recibe ATAQUE; SE UNE contra ENEMIGO
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Cadillac encuentra TRUCO; Recibe ATAQUE; SE UNE contra ENEMIGO

  • Hoy 02:00
Colapinto Noticias Hoy: TODO del motor Mercedes; El mensaje que PREOCUPA
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: TODO del motor Mercedes; El mensaje que PREOCUPA

  • Hoy 01:00
MÃ¡s noticias

Más leído

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
7.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero
 SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
2.500+ views

SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

  • 28 enero
 LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
2.500+ views

LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa

  • 29 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x