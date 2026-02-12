Hamilton DEFIENDE a Bad Bunny de Trump en el Super Bowl

F1 legendario Lewis Hamilton defendió a Bad Bunny en sus redes sociales tras las críticas recibidas por su actuación en el medio tiempo del Super Bowl LX.

Hamilton estuvo presente en el evento junto a Kim Kardashian y celebró el valor cultural de la actuación del rapero puertorriqueño.

Hamilton destacó la importancia del mensaje y el impacto del show. El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ofreció un set de 13 minutos en español que abogó por la unidad. Su deslumbrante presentación incluyó participaciones de Lady GaGa, Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Ricky Martin.

La decisión de la NFL de elegir a Bad Bunny para el show del medio tiempo generó controversia desde el primer momento, especialmente entre los seguidores de la administración Trump. Tras el espectáculo, el expresidente no dudó en criticarlo fuertemente a través de la red social Truth.

Trump critica el show del medio tiempo de Bad Bunny

El líder republicano de 79 años escribió: “El show del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no refleja nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende lo que dice este artista y sus movimientos resultan repulsivos, especialmente para los niños que lo observan tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

“Este espectáculo es una bofetada a nuestro país, que cada día marca nuevos récords –incluyendo la mejor bolsa y los mejores 401(k)s de la historia. No hay nada inspirador en este caos, y seguro que los medios de ‘noticias falsas’ lo elogiarán, sin comprender lo que ocurre en el MUNDO REAL.”

Hamilton disfrutó del espectáculo junto a Kardashian mientras observaban el juego dominical desde una suite de lujo en lo alto del campo del Levi’s Stadium. Más tarde, el piloto confesó que la actuación le produjo intensas emociones.

El megacampeón de Ferrari esperó 24 horas antes de ofrecer una opinión apasionada y medida sobre lo que había presenciado, posicionándose en un discurso completamente opuesto al de Trump.

Hamilton sobre la diversidad y el amor frente al odio

Hamilton dijo: “Fue uno de los shows de medio tiempo más importantes en la historia del Super Bowl. En un país y en un mundo donde muchos fomentan la división, vimos a un artista compartir escenario con personas de diversos orígenes, transmitiendo un mensaje de unión. Me puso la piel de gallina.

“Tengo el mayor respeto por Benito y por el espectáculo que ofreció, un show que no giró en torno a él mismo, sino a la gente. Estoy profundamente inspirado. Aunque no hablo español, su mensaje de unidad me llegó al corazón. Ver la bandera de Granada me hizo sentir una conexión inmediata, ya que mi familia es de allí. El Caribe es mi hogar. Como él dijo, lo único más poderoso que el odio es el amor.”

Hamilton regresa hoy a la F1 (miércoles 11 de febrero) al iniciar las pruebas de pretemporada con Ferrari. Estará en acción en la sesión de la mañana en Bahréin.

