El GRAN PROBLEMA para Alonso en Aston Martin está por llegar

El caso de Lance Stroll, ex compañero de Checo Pérez y Fernando Alonso, se ha convertido en un lastre para el deporte motor.

Una exestrella de la Fórmula 1 lamenta la creciente influencia de los recursos económicos en el deporte, subrayando lo difícil que ha sido para su hijo alcanzar la cima del automovilismo.

Las categorías junior se han convertido en una carrera costosa, limitando el avance de muchos pilotos talentosos que se ven obligados a depender del apoyo familiar o de patrocinadores dispuestos a apostar por un futuro incierto.

Algunos pilotos son detectados temprano por las academias de los equipos más importantes, pero no todos tienen esa fortuna. Mientras unos entran en la F1 gracias a programas de formación, otros deben financiar por su cuenta su paso por la monoplaza, lo que dificulta enormemente su evolución en el deporte.

Jan Lammers, que compitió en la F1 entre 1979 y 1981 y volvió a participar en Grandes Premios en 1982 y 1992, ha manifestado lo complicado que ha resultado intentar abrirle camino a su hijo, Rene Lammers, hacia la élite del automovilismo.

Rene tiene programado debutar en la serie Eurocup-3 en 2026, aunque su objetivo es dar el salto a la F3 o la F2 para consolidar su ascenso. Su padre utiliza el caso de Lance Stroll para ilustrar lo difícil que es llegar a la F1 sin un fuerte respaldo económico.

Lawrence Stroll, padre de Lance, es un multimillonario. Actualmente, el joven compite en Aston Martin, el equipo propiedad de su familia, a pesar de que su rendimiento desde el inicio de la temporada 2023 ha sido muy discreto.

"Al principio, a Rene a veces se le atribuía su entrada en el deporte gracias a su padre, pero llega un momento en que debe triunfar por méritos propios", declaró Lammers a Formule1.nl. "Hoy en día, disponer de dinero es algo relativo. Hay quienes no tienen límites, capaces de comprar su boleto de entrada y viajar en jet privado. Tenemos a Lance Stroll en la F1, pero ya se perfilan cerca de ocho pilotos con un camino similar. Cada vez es más difícil destacar únicamente por el talento. Hasta hace poco competíamos en condiciones normales, pero eso se está volviendo exponencialmente más complicado. No nos sobra ni un centavo; sentimos que estamos persiguiendo a un caballo que se aleja cada vez más."

¿Será reemplazado Stroll en Aston Martin?

Tanto Stroll como su compañero Fernando Alonso tienen contratos que expiran al final de la temporada 2026, aunque se cree que el canadiense cuenta con un contrato de carácter indefinido. En las últimas temporadas, su rendimiento ha sido deslucido, ya que en las 24 sesiones de clasificación de 2025 Alonso superó en todas a su compañero.

Además, en el campeonato de pilotos Stroll se ha quedado a mucha distancia de Alonso durante los tres años que han compartido equipo, aunque curiosamente no parece sentir la gran presión de defender su puesto en la F1.

Aston Martin aspira a convertirse en un equipo campeón del mundo en los próximos años, y solo el tiempo dirá si Lawrence Stroll optará por mantener a su hijo en uno de los asientos, apostando a un futuro que aún se debe escribir.

