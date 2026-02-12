Alonso revela la dolorosa REALIDAD competitiva de Aston Martin para 2026

Fernando Alonso ha aprovechado señalado el cronograma que espera para poder cumplir sus objetivos esta temporada en Aston Martin.

Aston Martin presentó el primer monoplaza diseñado por Adrian Newey ahora que ha firmado con ellos, lo cual espera les reditúe en un campeonato. Por ello, Alonso ha establecido con los pies en la tierra la realidad de las cosas.

"Vamos a ir de menos a más, claramente. Eso va a ser motivador en cuanto a continuar en 2027", reveló el piloto español respecto al estatus actual del proyecto de Aston Martin.

"De eso a tomar una decisión 100% segura hay que esperar hasta lo máximo posible si el equipo aguanta. Tendré presión por parte del equipo para tomar una decisión lo más rápido posible", agregó.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

