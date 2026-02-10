¿Problemas de identidad? Checo y Cadillac son CRITICADOS por fans de la F1

F1 fans en las redes sociales han expresado su opinión sobre el diseño del coche 2026 de Cadillac, que se presentó durante el Super Bowl el pasado domingo.

Cadillac se incorpora a la Fórmula 1 como el undécimo equipo en la parrilla de este año y recientemente dio a conocer el aspecto de su primer monoplaza. La icónica marca estadounidense sorprendió al público mediante una enorme pantalla publicitaria en Times Square, la cual “se descongeló” para revelar el diseño, acompañado de un anuncio emitido durante el entretiempo del Super Bowl entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

El monoplaza luce un acabado en tonos negros y grises que recuerda a los coches de McLaren de finales de los 90, aunque es poco probable que iguale el éxito de las máquinas diseñadas por Adrian Newey.

En redes sociales se han desatado las opiniones divididas. Algunos aficionados critican que el diseño no evoca lo “estadounidense” esperado de uno de los mayores fabricantes del país. “Cadillac solo por el nombre, y parece otro Ferrari. No se siente auténticamente americano. Al menos Red Bull utiliza una unidad de potencia Ford, lo que los hace más estadounidenses que esta monstruosidad”, comentó un usuario.

Otro añadió: “Esto no es lo suyo, Cadillac. Se asemeja a un Mercedes o a un antiguo McLaren de finales de los 90 o principios del 00. Incorpora sutiles matices estadounidenses. Si vas a optar por el negro, hazlo en todo el coche e incluye algún toque de color.”

Sin embargo, otro aficionado defendió el diseño resaltando que es “la máxima expresión de la ingeniería americana: gran energía, un lanzamiento audaz, fuerte respaldo y la incorporación de pilotos con experiencia... ¿qué más se puede pedir?”

Las críticas continuaron, pues un usuario afirmó: “Es un livery débil y contradictorio. Ni siquiera se utilizó la misma tipografía cursiva en el alerón. Es un diseño confuso, apagado y poco inspirador, que terminará ocupando la última posición en la parrilla”. Otros fueron aún más duros, calificándolo de “un montón de basura, como si le hubieran dado carta blanca para hacerlo lo peor posible. Es, en realidad, incluso peor que el de Ferrari.”

¿Cuáles son los objetivos de Cadillac para 2026?

A pesar de haber fichado a dos de los pilotos más experimentados que todavía compiten en la categoría, Valtteri Bottas y Sergio Pérez, Cadillac admite que en 2026 probablemente luchará por salir de los últimos puestos, al menos durante las primeras etapas de la temporada.

La esperanza radica en que este talentoso elenco permita desarrollar el monoplaza y mejorar progresivamente el rendimiento del equipo. Entre ellos, Pérez y Bottas acumulan 16 victorias en Grandes Premios, y no tienen intención de permanecer en la parte trasera de la parrilla mucho tiempo.

Se confía en que, para 2027 y especialmente en 2028, cuando inicie la nueva asociación con General Motors para la unidad de potencia, Cadillac se consolide como un equipo competitivo y de referencia en la Fórmula 1.

