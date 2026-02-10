Checo Pérez Hoy; Se inspira en Bad Bunny; Cadillac es ampliamente criticado

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 9 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Se inspira en Bad Bunny para anunciar su Cadillac personalizado para la Fórmula 1 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac, bajo fuertes críticas tras su primera decoración oficial de su monoplaza. ::: LEER MÁS

VIDEO: Cadillac anuncia el monoplaza de Checo para su temporada de debut en la F1. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: PONE A TEMBLAR A MERCEDES tras el test de F1 2026. ::: LEER MÁS

