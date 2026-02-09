VIDEO: Cadillac anuncia el monoplaza de Checo para su temporada de debut en la F1

Checo Pérez ha visto por fin revelado su nuevo auto con Cadillac en una increíble presentación durante el Super Bowl en Estados Unidos.

Cadillac debutará en la parrilla de la Fórmula 1 esta temporada con la veterana alineación de Checo Pérez y Valtteri Bottas, esperando tener un impacto importante en su primer año.

Con el apoyo de GM, Cadillac espera llevar la representación estadounidense de la forma más importante posible en el automovilismo.

A countinuación, el video de presentación de la decoración del primer monoplaza de Cadillac en la historia de la Fórmula 1.

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

