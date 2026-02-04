Checo Pérez PONE A TEMBLAR A MERCEDES tras el test de F1 2026
El motor que ha usado Sergio Pérez y Cadillac en el primer test previo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 han puesto en alerta a Mercedes.
Toto Wolff, jefe de equipo, compartió sus impresiones a Motorsport sobre la unidad de potencia que es desarrollada en Maranello y que usarán otras escuderías como la del corredor mexicano.
Esto fue lo que dijo: "Cuando veamos lo que hacen los demás, lo entenderemos mejor. Sabes, es muy interesante ver en Ferrari y Red Bull cómo gestionaban la energía en Barcelona. Era diferente a nuestra forma de ser. No fue peor, no fue mejor, simplemente diferente.
"Así que creo que aprender viendo a los demás, aprendiendo del kilometraje que haremos, los desafíos en las carreras donde, ya sabes, nos damos cuenta, espera un minuto, el domingo, no lo mapeamos de la forma en que se ganan las carreras. Tal vez hicimos una vuelta rápida y de repente te caes hacia atrás. Así que los tipos más inteligentes en el automóvil y en la ingeniería ganarán.
"Esto es algo que hay que construir, pero todavía no tenemos una imagen clara del rendimiento porque no hemos visto a Max conduciendo el coche rápido y tampoco hemos visto a McLaren y Ferrari haciendo lo que saben hacer. Entonces, me contendría cuidadosamente, pero con cautela, de decir que fue genial para nosotros. Simplemente no lo sabemos", comentó.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
