Cadillac gasta millones en su anuncio del Super Bowl y es DEMANDADO

El reconocido director de cine estadounidense Michael Bay ha presentado una demanda contra el equipo de F1 de Cadillac por el lanzamiento de su coche 2026, que se estrenó como anuncio durante el Super Bowl LX el pasado domingo por la noche.

Cadillac optó por presentar su primer coche de F1 mediante un anuncio, emitido durante el entretiempo de la contienda entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, en un espacio que habitualmente cuesta entre 8 y 10 millones de dólares.

El comercial mostraba la voz del 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy y presentaba el diseño completo del coche en un entorno desértico.

Se inspiraba en el lanzamiento de un cohete de la NASA, con cuenta regresiva y el lema "la misión comienza". En general, la campaña fue muy bien recibida y numerosos aficionados elogiaron tanto su creatividad como el original diseño del vehículo en negro y gris reflectante.

El anuncio cautivó, pero también desató una demanda

Sin embargo, el comercial del Super Bowl ha sido objeto de una demanda por parte de Michael Bay, reconocido por dirigir franquicias como Transformers, Armageddon y The Island. El director de 60 años afirma que Cadillac y su CEO, Dan Towriss, se han apropiado de sus ideas.

Bay reclama 1,5 millones de dólares por presunto incumplimiento de contrato y fraude. Según cuenta, inicialmente le comunicaron que la marca seguiría por una "dirección diferente" tras las reuniones iniciales, para luego utilizar sus propuestas de todas formas.

El director, quien ya ha participado en campañas del Super Bowl, sostiene que se había establecido un acuerdo verbal con Towriss antes de que se le informara que ya no se requerían sus servicios. La demanda detalla que "durante todo el proceso, los acusados y sus agentes trabajaron con Bay y su equipo como si hubiera sido contratado para el proyecto". GPFans ha contactado a Cadillac para solicitar comentarios.

Plan ambicioso de Cadillac para la F1 2026

El fabricante estadounidense adoptó un enfoque poco convencional para lanzar su primer coche de F1, buscando captar el interés del público local. Además del comercial del Super Bowl, Cadillac utilizó una enorme pantalla publicitaria en Times Square para desvelar el modelo al unísono con la emisión televisiva del anuncio.

La estrategia de la marca apunta a generar interés en su proyecto, con la visión de consolidarse a largo plazo en la Fórmula 1, respaldada además por la incorporación de otro fabricante estadounidense, General Motors, que se convertirá en su proveedor de unidades de potencia en 2028. La suma reclamada por Bay equivale a los honorarios de dirección y producción, junto con daños punitivos, e incluye acusaciones de incumplimiento de contrato verbal, contrato tácito, servicios prestados y fraude.

