Checo Pérez hoy: Nuevo monoplaza de Cadillac; Times Square es absorbido
Checo Pérez hoy: Nuevo monoplaza de Cadillac; Times Square es absorbido
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 8 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.
VIDEO: Cadillac anuncia el monoplaza de Checo para su temporada de debut en la F1. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Cadillac se prepara para un increíble lanzamiento con una presentación en Times Square. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: SHOCK - Lewis Hamilton, ROBADO por el mexicano y Cadillac. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: PONE A TEMBLAR A MERCEDES tras el test de F1 2026. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
VIDEO: Cadillac anuncia el monoplaza de Checo para su temporada de debut en la F1
- 3 hours ago
Checo Pérez hoy: Nuevo monoplaza de Cadillac; Times Square es absorbido
- 2 hours ago
Hamilton recibe respaldo de un GOAT del deporte para resurgir en Ferrari
- Hoy 02:15
F1 Hoy: Carlos Sainz recibe señales mixtas de Williams; Franco Colapinto es mal manejado por Alpine
- Ayer 23:45
Franco Colapinto Hoy: Alpine lo complica; Hacen absurda exigencia para la temporada
- Ayer 23:00
El objetivo de Alpine que puede AFECTAR a Colapinto en 2026
- Ayer 22:30
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero