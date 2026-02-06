SHOCK: Lewis Hamilton, ROBADO por Checo Pérez y Cadillac

Lewis Hamilton va a estar furioso luego de que Sergio Pérez le dio un duro golpe de cara al próximo Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información revelada por Huberto Corradi, reconocido periodista de automovilismo, la escudería estadounidense del piloto mexicano habría firmado a un nuevo elemento.

Esto fue lo que informó: "La información sugiere que el empresario Marc Hynes ha firmado con Cadillac (gestiona la carrera de Zhou, que también está en el equipo americano) y, por lo tanto, ya no representaría a Lewis Hamilton.

"Un movimiento sorprendente. Quizás alguien más del "mundo artístico" asuma el papel", señaló el destacado comunicador en un post compartido en su cuenta oficial de redes sociales.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

