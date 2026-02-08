Cadillac prepara un SENSACIONAL lanzamiento de la F1 para Checo y Bottas

Las emocionantes preparaciones de Cadillac están en plena marcha de cara al lanzamiento de su monoplaza de F1 2026 en Times Square, en pleno corazón de Nueva York.

La colaboración entre Cadillac y General Motors es sinónimo de la industria automotriz de Estados Unidos, y el equipo ha apostado por un estilo 100% americano para el estreno de su primer retador en la F1, que contará con los experimentados pilotos Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Cadillac revelará su coche de F1 2026 mediante un anuncio durante el Super Bowl LX, que se disputará entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

En preparación para este gran evento, la marca ha instalado una valla digital en Times Square que muestra una cuenta regresiva, mientras en sus redes sociales comparten un video en time lapse con el mensaje “mission loading”.

¿Cuándo se lanza el proyecto F1 2026 de Cadillac?

Cadillac presentará su coche de F1 2026 en un anuncio durante el Super Bowl LX el domingo 8 de febrero. El partido dará inicio a las 23:30 (GMT) ese mismo día, lo que significa que en Europa la revelación se transmitirá en las primeras horas del lunes.

Los espectadores del Reino Unido podrán disfrutar del lanzamiento en directo, junto con el Super Bowl, de manera gratuita a través de Channel 5, mientras que también estará disponible en Sky Sports. Simultáneamente al anuncio televisivo, Cadillac desvelará su nueva livrea 2026 en la emblemática Times Square.

La temporada 2026 arrancará el viernes 6 de marzo en el circuito Albert Park de Melbourne, con el Gran Premio de Australia. La primera carrera se celebrará el domingo 8 de marzo a las 15:00 hora local (4:00 GMT).

Antes del inicio de la competencia, se llevarán a cabo dos pruebas de tres días en Bahréin: la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 de febrero.

