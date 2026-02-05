close global

﻿
An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

F1 Hoy: Ordenan callarse a Ferrari; Adrian Newey copia para Aston Martin

F1 Hoy: Ordenan callarse a Ferrari; Adrian Newey copia para Aston Martin

Nazario Assad De León
An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 5 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Ferrari F1: Le ordenaron callarse por una laguna legal en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Adrian Newey habría copiado para Aston Martin uno de sus diseños de McLaren. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: James Vowles revela por qué Williams no estuvo en los días de prueba de Barcelona. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¿Christian Horner de vuelta al paddock? "Tengo asuntos pendientes". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: El argentino sonríe, se CONFIRMA la PEOR noticia posible para la F1 2026. ::: LEER MÁS

