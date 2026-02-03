F1 Hoy: Carlos Sainz señala su gran frustración en Williams; Checo expone a Red Bull

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 3 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Netflix anuncia NUEVO documental de Michael Schumacher. ::: LEER MÁS

La frustración de Sainz tras los malos resultados de Williams en las pruebas. ::: LEER MÁS

Checo es la razón por la que Verstappen NO SE ATREVE a salir de Red Bull. ::: LEER MÁS

Checo exhibe el GRAN ERROR de Red Bull en la F1. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!