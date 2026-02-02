Checo exhibe el GRAN ERROR de Red Bull en la F1
Checo Pérez ha explicado la gran oportunidad perdida que dejó ir Red Bull en la Fórmula 1.
Después de cuatro años al frente de Red Bull junto a Max Verstappen, Checo fue cortado a pesar de tener dos temporadas más en su contrato. Por este motivo, su salida fue solo el inicio del fin de la era dorada de la escudería.
En una aparición reciente en el podcast Cracks con Oso Trava, el mexicano contó lo que considera que fue el gran error de Red Bull.
“Teníamos el mejor equipo en Red Bull, desafortunadamente todo se destruyó. Teníamos el equipo para haber dominado los próximos 10 años el deporte, yo creo, y desafortunadamente todo terminó.”
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
