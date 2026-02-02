REVELADO: La frustración de Sainz tras los malos resultados de Williams en las pruebas
REVELADO: La frustración de Sainz tras los malos resultados de Williams en las pruebas
La reacción de frustración de Carlos Sainz al enterarse de que Williams se saltaría el shakedown en Barcelona ha sido revelada por James Vowles.
El equipo, radicado en Grove, sorprendió a la comunidad de la Fórmula 1 al anunciar que, en vez de participar en los cinco días de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, optó por realizar un test virtual en el Reino Unido.
Durante el tercer día de tests, Vowles se dirigió tanto a los medios como a los aficionados a través de las redes sociales para confirmar que Williams estará listo para las pruebas en Bahréin a partir del 11 de febrero. Asimismo, explicó cómo reaccionó su piloto Sainz al recibir la noticia de esta decisión.
Según Vowles, “desde el momento en que llamué a Carlos, lo primero que dijo fue: ‘¿Qué puedo hacer para ayudar? Estoy contigo y te apoyo’. Ambos compartimos la frustración por la situación actual. Por el momento, nuestro objetivo es centrarnos en competir y en realizar tests o shakedowns acorde a las circunstancias.”
¿Por qué Williams no acudió al shakedown de Barcelona?
Vowles explicó que el equipo se vio obligado a comprometer algunos aspectos tras quedarse un poco atrás en determinadas áreas.
“Hemos alcanzado el límite en varias facetas, en especial en lo que concierne a las pruebas de choque complementarias. Aunque estos problemas son solo una parte de un panorama más amplio, confío plenamente en que no quedaremos rezagados”, afirmó con determinación.
