Netflix anuncia NUEVO documental de Michael Schumacher

Netflix ha anunciado un nuevo documental de Fórmula 1, esta vez centrado en el siete veces campeón mundial Michael Schumacher.
Tras el éxito de Drive to Survive desde su estreno en 2019, la plataforma ha producido otros documentales y series sobre la F1, como la película Schumacher (2021) y la serie Senna (2024).
Ahora se revela que llegará otro documental enfocado en Schumacher. Esta producción se centrará en la temporada de 1994, el primer año en que el piloto ganó el título, y llevará por nombre Schumacher 94.
El legendario alemán es considerado uno de los mayores talentos en la historia de la F1, habiendo conseguido un récord compartido de siete campeonatos mundiales y ocupando el segundo puesto en las listas históricas de victorias, podios y pole positions.
Aunque sus títulos con Ferrari –cinco entre los años 2000 y 2004 en una etapa de dominio sin precedentes– son de los que más se recuerdan, los campeonatos obtenidos con Benetton en 1994 y 1995 fueron, sin duda, logros igualmente impresionantes.
En 1994, Schumacher superó a Damon Hill por un solo punto para llevarse el título, representando a un equipo Benetton que terminó segundo detrás de Williams en el campeonato de constructores y que, hasta ese momento, solo había logrado siete victorias en la historia de la escudería.
El nuevo documental contará con la participación de Corinna Schumacher, esposa del piloto, y se estrenará en Netflix a finales de 2026.
¿Qué ocurrió en la temporada 1994 de F1?
La temporada 1994 de Fórmula 1 estuvo marcada por la tragedia y la pérdida de un auténtico icono, Ayrton Senna.
Durante la tercera carrera del campeonato en Imola, tanto Roland Ratzenberger como Senna fallecieron en dos incidentes separados a lo largo del fin de semana. Este duro acontecimiento dejó al mundo de la F1 en estado de shock y llevó a la implantación de nuevas medidas de seguridad.
Senna acababa de comenzar su etapa con Williams, tras ganar tres campeonatos mundiales con McLaren, y su nuevo equipo se alzó como campeón de constructores ese mismo año.
En medio de la pena que invadió el deporte en 1994, Schumacher logró ocho victorias en Grandes Premios y se llevó el campeonato en la última carrera de la temporada.
La consagración se dio en circunstancias controvertidas, ya que tanto Schumacher como Damon Hill quedaron fuera en el Gran Premio de Australia, última cita competitiva de la temporada, tras una colisión provocada por el alemán. Con apenas un punto de ventaja al inicio de la última carrera, Schumacher se consagró campeón mundial mientras Hill se veía forzado a abandonar la competición tras intentar continuar.
