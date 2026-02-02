Checo es la razón por la que Verstappen NO SE ATREVE a salir de Red Bull

Juan Pablo Montoya ha explicado por qué Max Verstappen no saldrá pronto de Red Bull y el rol que ha tenido Checo Pérez en ello.

Después de cuatro años al frente de Red Bull junto a Max Verstappen, Checo fue cortado a pesar de tener dos temporadas más en su contrato. Por este motivo, su salida fue solo el inicio del fin de la era dorada de la escudería y ha exhibido las flaquezas más importantes de la escudería y del piloto holandés.

“Es horrible, porque si Checo Pérez llegaba a andar más rápido que Max es problema y si vas más lento que Max es problema. Pierdes con ‘cara y con sello’. Si vas más rápido que Max, van a cambiar todo para que Max pueda ir más rápido y si vas más lento que Max entonces te van a echar la culpa de que lo estás haciendo mal, y es lo que hay", explicó Montoya.

"Eso es lo que yo veo difícil de que Max vaya a otro equipo. Porque si Max quiere ir a otro equipo cuando no vayan bien, pero la realidad es que no ser el número uno y no tener el estatus como lo tiene en RB, que hace lo que quiere… es complicado”, finalizó el colombiano.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

